Keşan\'da TOKİ Konutlarının Temeli Atılıyor

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı 2024 Şubat Ayında 29 Bin 933 Yolcuya Hizmet Verdi

Şırnak'ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında bulunan Şerafettin Elçi Havalimanı, 2024 Şubat ayında 29 bin 933 yolcuya hizmet verdi. İç hat yolcu trafiği, Şubat ayında 29 bin 933 olarak kaydedildi. Ayrıca, havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı 506'ya ulaştı ve taşınan yük miktarı 309 ton oldu. Ocak-Şubat döneminde ise havalimanında toplamda 58 bin 852 yolcu, 878 uçak ve 605 ton yük trafiği gerçekleşti.