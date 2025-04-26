Edirne'nin Keşan ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Hasan Güler'in (64) kullandığı 34 GA 2368 plakalı traktör, Koruklu köyü yakınlarında kontrolden çıkarak direğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan traktör şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından Güler'in cenazesi, Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Keşan'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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