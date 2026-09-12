Keşan'da uyuşturucu operasyonu
Keşan ilçesinde 5,68 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Keşan ilçesinde 5,68 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yörük Mahallesi Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi'nde durumlarından şüphelendikleri E.Ç. ve M.Y'yi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında, üç ayrı kağıda sarılı 5,68 gram kimyasala bulanmış uyuşturucu tütün ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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