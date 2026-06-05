Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yörük Mahallesi'nde şüpheli H.K'nın üzerinde arama yaptı.
Aramada 0.44 gram metamfetamin ele geçirildi.
Öte yandan Motosiklet Polis Timleri aynı mahallede E.İ'nin üzerinde yaptığı aramada 81 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Olaylarla ilgili H.K. ve E.İ. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı - Son Dakika
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