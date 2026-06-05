Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı - Son Dakika
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Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı

Keşan\'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı
05.06.2026 09:57
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Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yörük Mahallesi'nde şüpheli H.K'nın üzerinde arama yaptı.

Aramada 0.44 gram metamfetamin ele geçirildi.

Öte yandan Motosiklet Polis Timleri aynı mahallede E.İ'nin üzerinde yaptığı aramada 81 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olaylarla ilgili H.K. ve E.İ. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Edirne, Keşan, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı - Son Dakika

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