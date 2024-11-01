Keşan\'da Uyuşturucu Operasyonu: Oto Elektrikçi Tutuklandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde sanayideki dükkanında uyuşturucu üretmek için tertibat kuran ve uyuşturucu ele geçirilen oto elektrikçi tutuklandı.

Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Keşan Narkotik Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekipleri koordinesinde yapılan çalışma kapsamında Keşan Sanayi Sitesi'ndeki bir dükkana baskın yapıldı.

Aramada 1 kilo 972 gram esrar, 18 sentetik ecza, 6 ecstasy uyuşturucu hap, hassas terazi, av tüfeği, bir miktar kaçak içki ele geçirildi.

Dükkanın ikinci katında ise esrar yetiştirilmek üzere tertibat oluşturulduğu belirlendi. Buradaki aramada da çadır, ısıtıcı, buhar makinesi, vantilatör, termometre, led lambaları, toprak dolu saksılar, besin besleyici sıvı bulundu.

Gözaltına alınan oto elektrikçi Y.Ç. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.