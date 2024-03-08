Keşan İlçe Başkanı: İnönü İlkokulu ihalesi 19 Nisan'da yapılacak - Son Dakika
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Keşan İlçe Başkanı: İnönü İlkokulu ihalesi 19 Nisan'da yapılacak

Keşan İlçe Başkanı: İnönü İlkokulu ihalesi 19 Nisan\'da yapılacak

AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, İnönü İlkokulu'nun depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkıldığını ve yeniden inşa edileceğini belirtti. Kılınç, ihale tarihinin 19 Nisan olduğunu ve yapım sürecine en kısa sürede başlanacağını ifade etti.

08.03.2024 09:49
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AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, İnönü İlkokulu ihalesinin 19 Nisan'da yapılacağını belirtti.

Kılınç, yaptığı yazılı açıklamada, okulun depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle 2022'nin ekim ayında yıkıldığını hatırlattı.

Okulun yapımı için ihale tarihinin belirlendiğini aktaran Kılınç, "İnönü İlkokulu modern ve depreme dayanıklı olarak yeniden inşa edilecek. 19 Nisan'da yapılması planlanan ihalenin ardından işlemler en kısa sürede tamamlanarak yapım sürecine başlanacak." ifadelerini kullandı.

Minibüs ve taksi ücretleri kadınlara yüzde 50 indirimli

Keşan Belediyesi Zabıta Müdürü Bülent Günsal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla minibüs ve taksi ücretlerinin kadınlara yüzde 50 indirimli olduğunu belirtti.

Günsal, yaptığı yazılı açıklamada, kadınların hayatın her alanını varlıklarıyla güzelleştirdiğini ifade etti.

Kadınlara destek olmaya ve onları yüceltmeye devam edeceklerini aktaran Günsal, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel Keşan'da minibüs ve taksi ücretleri kadınlar için yüzde 50 indirimli, parkomat ise ücretsiz olacaktır." dedi.

Günsal, Keşan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mahmut Demirkan ve Keşan Şehiriçi Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Şükrü Konukçu'ya da destekleri için teşekkür etti.

Keşan Belediye Meclisi toplantısı

Keşan Belediye Meclisinin 2019-2024 dönemi son toplantısı gerçekleşti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meclis salonundaki toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı, mecliste yer alan partilerin sözcüleri birer konuşma gerçekleştirdi.

Helvacıoğlu da 5 yıllık hizmet döneminde Keşan'ı kararlı adımlarla hep birlikte geleceğe taşıdıklarını belirtti.

Helvacıoğlu, konuşmasının ardından meclis üyelerine plaket verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Keşan İlçe Başkanı: İnönü İlkokulu ihalesi 19 Nisan'da yapılacak - Son Dakika

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