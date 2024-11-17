Keşan TSO 66. Yılını Kutladı

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Keşan Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) kuruluşunun 66. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, anıta çelenk sunuldu.

Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, törende, Keşan TSO'nun bölgenin dinamiklerini elinde tutarak, ekonomiye yön veren öncü kuruluş olma rolünü başarıyla sürdürdüğünü belirtti.

Törene, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Meriç, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz ve Keşan TSO Meclis Başkanı Ahmet Koru katıldı.

Keşan'da "indirim günleri" başlayacak

Keşan ilçesinin kurtuluş günü dolayısıyla esnaf ürünlerini indirimli satışa sunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası, Keşan Ziraat Odası ve esnaf odaları ve esnafların katkılarıyla indirim günleri düzenlenecek.

Dr. Tayyip Akalın Caddesi, Namazgah, Borsa, Bakırcılar ve Hal Geçidi sokaklarda 19-21 Kasım tarihlerinde vatandaşlara ürün tanıtımları yapılacak.

Hediyelik eşyadan mobilyaya, gıdadan tekstile, beyaz eşyadan halıya, bilgisayardan elektronik eşyaya kadar birçok üründe indirim gerçekleştirilecek.

Keşan'ın kurtuluş günü törenle kutlanacak

Keşan ilçesinin kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi tarafından hazırlanan program kapsamında indirim günleri, konser ve fener alayı düzenlenecek.

Atatürk Anıtı'nda 19 Kasım'da düzenlenecek törenin ardından kortej geçişi, hediye dağıtımı ve ikramlar gerçekleştirilecek.

Gün boyunca sürecek programların ardından akşam da fener alayı düzenlenecek, Keşan Belediyesi Pazaryeri Kompleksi'nde ise Gökhan Uyan Orkestrası ve Cüneyt Şentürk konser verecek.