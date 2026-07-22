Keşap'ta Feci Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Keşap'ta Feci Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı

Keşap\'ta Feci Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı
22.07.2026 14:24
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Giresun'un Keşap ilçesinde fındık bahçesine yuvarlanan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti.

GİRESUN'un Keşap ilçesinde fındık bahçesine yuvarlanan otomobilin sürücüsü Muaz Ayaz (28) ile yanındaki Kader Ayaz (37) hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Keşap ilçesi Düzköy köyü Geçilmez Tüneli çıkışında meydana geldi. Muaz Ayaz idaresindeki 34 TA 8261 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, fındık bahçesine yuvarlandı. Araç, taklalar atarak ters döndü. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Muaz Ayaz ile yanındaki akrabası Kader Ayaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Tayyip Ayaz (45) ile 5 aylık Muhammed Musa Ayaz ve Mihrimah İsra Ayaz (5), sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Keşap'ta Feci Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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