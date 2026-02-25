Keşap'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Tutuklama

Giresun'un Keşap ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Unaca köyünde dün çıkan silahlı kavganın ardından gözaltına alınan S.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün S.D. ile H.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D, H.A'yı tabancayla ateş ederek öldürmüştü.