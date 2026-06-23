Kesikköprü\'de Çevre Temizliği Etkinliği

Ankara'nın Bala ilçesinde, çevre bilincinin artırılması ve doğal yaşamın korunmasına katkı sağlamak amacıyla Kesikköprü Baraj Gölü çevresinde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Kesikköprü İlk ve Ortaokulu ile Kesikköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen etkinliğe Bala Kaymakamı Ali Yıldırım, kurum müdürleri, Bala Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Safa Güngör, mahalle muhtarları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapsamında katılımcılar, Kesikköprü Baraj Gölü çevresinde temizlik çalışması yaparak çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturdu.

Programda çevre bilincinin geliştirilmesi, doğal yaşam alanlarının korunması ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılmasının önemi vurgulandı.

Temizlik çalışmalarına öğrenciler, vatandaşlar ve kamu kurumlarının temsilcileri destek verirken, katılımcılar çevrenin korunmasının toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkati çekti.

Etkinliğin ardından Kesikköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Bala Belediyesi tarafından öğrencilere ve katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaymakam Ali Yıldırım, etkinlikte yaptığı değerlendirmede, çevrenin korunmasına yönelik çalışmaların sürdürülebilir bir gelecek açısından büyük önem taşıdığını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.