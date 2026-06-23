Kesikköprü'de Çevre Temizliği Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kesikköprü'de Çevre Temizliği Etkinliği

Kesikköprü\'de Çevre Temizliği Etkinliği
23.06.2026 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Bala ilçesinde çevre bilinci için Kesikköprü Baraj Gölü'nde temizlik etkinliği yapıldı.

Ankara'nın Bala ilçesinde, çevre bilincinin artırılması ve doğal yaşamın korunmasına katkı sağlamak amacıyla Kesikköprü Baraj Gölü çevresinde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Kesikköprü İlk ve Ortaokulu ile Kesikköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen etkinliğe Bala Kaymakamı Ali Yıldırım, kurum müdürleri, Bala Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Safa Güngör, mahalle muhtarları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapsamında katılımcılar, Kesikköprü Baraj Gölü çevresinde temizlik çalışması yaparak çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturdu.

Programda çevre bilincinin geliştirilmesi, doğal yaşam alanlarının korunması ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılmasının önemi vurgulandı.

Temizlik çalışmalarına öğrenciler, vatandaşlar ve kamu kurumlarının temsilcileri destek verirken, katılımcılar çevrenin korunmasının toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkati çekti.

Etkinliğin ardından Kesikköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Bala Belediyesi tarafından öğrencilere ve katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaymakam Ali Yıldırım, etkinlikte yaptığı değerlendirmede, çevrenin korunmasına yönelik çalışmaların sürdürülebilir bir gelecek açısından büyük önem taşıdığını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Kesikköprü, Etkinlik, Ankara, Güncel, Eğitim, Çevre, Yaşam, Bala, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kesikköprü'de Çevre Temizliği Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devasa bloklar Faroz Limanı’na dizildi, görenler Çin Seddi’ne benzetti Devasa bloklar Faroz Limanı'na dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti
Asrın felaketinde ’öldü’ ama yaşıyor: Hayatını deprem değil isim karışıklığı değiştirdi Asrın felaketinde 'öldü' ama yaşıyor: Hayatını deprem değil isim karışıklığı değiştirdi
Ünye Kalesi Ziyarete Açıldı Ünye Kalesi Ziyarete Açıldı
İran, Hamaney’in cenaze töreni sebebiyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında uçuş kısıtlamasına gidecek İran, Hamaney'in cenaze töreni sebebiyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında uçuş kısıtlamasına gidecek
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile 9 kişi tutuklandı Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile 9 kişi tutuklandı
Hakan Çalhanoğlu’nun eşinden tepki çeken paylaşım Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden tepki çeken paylaşım

20:21
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
20:11
Messi’nin ardından Cristiano Ronaldo da tarihe geçti
Messi'nin ardından Cristiano Ronaldo da tarihe geçti
19:56
Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti
Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti
19:15
İki şehirde İHA alarmı Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
17:59
Putin’den “Barış görüşmelerine hazırız“ mesajı İstanbul vurgusu yaptı
Putin'den "Barış görüşmelerine hazırız" mesajı! İstanbul vurgusu yaptı
17:52
İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı’dan üzen haber
İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı'dan üzen haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 20:48:35. #7.12#
SON DAKİKA: Kesikköprü'de Çevre Temizliği Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.