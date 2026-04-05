Keşir Yığılca\'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

05.04.2026 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayşe Keşir, Yığılca'da muhtarlarla bir araya gelerek Yedigöller yolu projesini değerlendirdi.

? AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Yığılca ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

?Programına AK Parti Yığılca İlçe Başkanlığını ziyaret ederek başlayan Keşir, burada partililer, köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Keşir, toplantıda muhtarlar ve vatandaşların taleplerini dinledi, yürütülen çalışmalarla ilgili istişare yaptı.

Daha sonra Yedigöller yolundaki çalışmaları inceleyen Keşir, projenin bölge ekonomisi ve turizmi için hayati önem taşıdığını belirterek, ?"Bu bölge üzerinde yaklaşık 2 yıldır titizlikle çalışıyoruz. Toplamda 38 kilometrelik güzergahı kapsayan bu yol, doğrudan 17 köyümüzü ilgilendiriyor. Özellikle İstanbul yönünden gelen turistlerimizin aktif olarak kullanacağı bu yol, Yedigöller turizmi için çok kıymetli. Proje tamamlandığında yol yaklaşık 90 kilometre kısalmış olacak." diye konuştu.

Keşir, yolun hem köylülerin ulaşım konforunu artıracağını hem de bölgenin turizm potansiyelini canlandıracağını dile getirerek, "Mevcut tempoda çalışmaların yaklaşık 1,5 yıl daha devam edeceği öngörülüyor. Süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz. Emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Programa Belediye Başkanı Selami Savaş, AK Parti Yığılca İlçe Başkanı Turgut Ilğın, İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Alkan ile Dursun Albayrak katıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 09:38:42. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.