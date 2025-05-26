Keşiş Gölü Doğaseverleri Ağırlıyor - Son Dakika
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Keşiş Gölü Doğaseverleri Ağırlıyor

26.05.2025 18:56
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Van'daki Keşiş Gölü, doğal güzelliği ve tarihiyle ziyaretçileri kendine çekiyor.

Keşiş Gölü ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

VAN - Van'da Erek Dağı'nın doğusunda bulunan ve Urartular döneminden kalan Keşiş Gölü ve yaylası, doğal güzelliği ile ziyaretçilerini adeta mest ediyor.

Kuh, Kozan ve Erek Dağı arasındaki vadide yer alan 4 kilometrekarelik Keşiş Gölü ve çevresi, dağ ve yayla turizmi için vazgeçilmez mekanların başından geliyor. Urartu Kralı II. Rusa tarafından tarım arazilerinin sulanması amacıyla yaptırılan 2 bin 700 yıllık Keşiş Gölü, aynı zamanda çok gelişmiş bir mühendislik ürünü olarak biliniyor. Rengarenk çiçeklerin açıldığı ve temiz havasıyla ziyaretçilerini adeta büyüleyen Keşiş Gölü ve çevresi, özellikle göçerlerin vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor. Gürpınar ilçesi sınırları içerisinde bulunan Erek Dağı eteklerinde yer alan ve sarı çiçeklerle bezenen 2 bin 400 rakımlı Keşiş Gölü (Turna), doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini karşılıyor. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan göl, yeşilin, mavinin ve sarı çiçeklerin buluştuğu eşsiz manzarasıyla bugünlerde doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Çok sayıda farklı kuş ve canlı türlerine de ev sahipliği yapan Keşiş Gölü, kentin yoğunluğundan ve iş hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler, doğayla iç içe zaman geçirerek eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.

"Şehrin stresinden kaça kendini doğaya atıyor"

100 kişilik bir doğa severle Keşiş Gölü'ne geldiklerini ifade eden Vadi Doğa Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Bugünkü rotamız keşiş Gölü, 2400 rakımda bulunan Urartular döneminde yapılan ve Van'ın tarım alanında sulamak amacıyla kullanılan gölün yanındayız. Geniş bir kitle ile bugünkü gezimize çıktık. 100 kişilik grupla buradayız. Daha sonra keşiş vadisinde doğru yürüyeceğiz güzel bir kanyondur. Kanyonun içerisinde sodalı su kaynağı var oraya gideceğiz. Buradaki gezimizden sonra tekrar buraya geleceğiz. Bazı eğlenceler, oyunlar, halaylar çekip akşam Van'a döneceğiz. Doğa gezilerine ilgi arttı. Taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. Önceki yıllarda insanlar doğaya nadir olarak çıkıyordu. Artık şehir stresi insanları bunalıma sokunca artık kendilerini doğaya atmakta buluyor. Bizde onlara çare olmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Güncel, Turizm, Yaşam, Doğa, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşiş Gölü Doğaseverleri Ağırlıyor - Son Dakika

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