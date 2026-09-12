KESK: 12 Eylül diktasına karşı demokrasiyi savunacağız - Son Dakika
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KESK: 12 Eylül diktasına karşı demokrasiyi savunacağız

KESK: 12 Eylül diktasına karşı demokrasiyi savunacağız
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KESK Yürütme Kurulu, 12 Eylül darbesinin 46'ncı yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajda, darbeci zihniyetin bugün farklı biçimlerde yeniden üretilmesine izin verilmeyeceği ve diktaya karşı demokrasinin savunulmaya devam edileceği belirtildi.

(ANKARA) - KESK Yürütme Kurulu'ndan 12 Eylül darbesinin 46'ncı yılı nedeniyle yayımlanan mesajda, "KESK olarak; darbeci zihniyetin bugün farklı biçimlerde yeniden üretilmesine izin vermeyeceğiz. Emeğin, demokrasinin, laikliğin, barışın ve özgürlüklerin savunusundan geri adım atmayacağız. Diktaya karşı demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.

KESK Yürütme Kurulu'ndan 12 Eylül darbesinin 46'ncı yılı nedeniyle yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"12 Eylül Darbesi biçimsel olarak sona erse de ve darbeden sonra çok sayıda seçim yapılsa da Türkiye 46 yıldır 12 Eylül darbesi ile inşa edilen baskıcı siyasal ve iktisadi rejimin içinde yaşamaya devam ediyor. Temel hak ve özgürlükler söz konusu olduğunda 12 Eylül faşist cunta anayasasının dahi rafa kaldırıldığı, bir anayasasızlık döneminden geçmekteyiz. Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyor, halkın oylarıyla seçilmiş vekiller cezaevlerine atılıyor, halkın seçtiği belediye başkanları tutuklanıp yerine kayyumlar atanıyor. Darbecilerin uyguladığı emek karşıtı neoliberal ekonomik politikalar daha da derinleştirilerek uygulanıyor, darbecilerin kurduğu otoriter emek rejimi ve güdümlü sendikal düzen, ifade ve örgütlenme özgürlüğü üzerindeki yasaklar ile birlikte devam ediyor.

DARBECİ ZİHNİYETİN BUGÜN FARKLI BİÇİMLERDE YENİDEN ÜRETİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

12 Eylül'ün mirasına karşı mücadele etmek yalnızca geçmişle hesaplaşmak değil, bugün sürdürülen baskı, sömürü ve eşitsizlik düzenine karşı çıkmaktır. KESK olarak; darbeci zihniyetin bugün farklı biçimlerde yeniden üretilmesine izin vermeyeceğiz. Emeğin, demokrasinin, laikliğin, barışın ve özgürlüklerin savunusundan geri adım atmayacağız. Baskıya karşı özgürlüğü, sömürüye karşı emeği, savaşa karşı barışı, gericiliğe karşı laikliği, diktaya karşı demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz.

12 Eylül'ün 46. yılında darbecileri ve onların bugün hala yaşamaya devam eden zihniyetini bir kez daha lanetliyoruz. Yıllardır yan yana, omuz omuza mücadele yürüttüğümüz tüm emek ve demokrasi güçleriyle birlikte; sömürünün, baskının, eşitsizliğin ve antidemokratik uygulamaların son bulduğu, emeğin hakkını aldığı, halkların özgür ve eşit yaşadığı demokratik, laik ve barış içinde bir ülkeyi hep birlikte kurmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel KESK: 12 Eylül diktasına karşı demokrasiyi savunacağız - Son Dakika

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