KESK'ten Yüzde 35 Ek Zam Talebi - Son Dakika
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KESK'ten Yüzde 35 Ek Zam Talebi

KESK\'ten Yüzde 35 Ek Zam Talebi
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KESK, 20 bin imza toplayarak Çalışma Bakanlığı'na ek zam talebini iletti. Kamu emekçileri zor durumda.

(ANKARA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, yüzde 35 ek zam talebiyle topladıkları 20 bin imzayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na teslim etti. KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, "Bu imzaların arkasında, milyonlarca kamu emekçisinin geçim sıkıntısı vardır. Bu imzaların arkasında, yıllardır biriken ekonomik kayıplar vardır. Bu imzaların arkasında, insanca yaşam ve adalet talebi vardır. Kamu emekçilerinin taleplerini daha fazla görmezden gelmeyin. Maaşlarımızdaki erimeyi durdurun. Ek zam talebimizi derhal karşılayın" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya gelen KESK üyeleri, "Toplu sözleşme hükümsüzdür, acil ek zam" yazılı pankart açtı ve topladıkları imzaların yer aldığı 48 klasörü önlerine koydu.

KESK Eş Genel Başkanı Karagöz, yaptığı açıklamada, ülkenin dört bir yanında yürüttükleri "Geçinemiyoruz, acil ek zam istiyoruz" imza kampanyasında topladıkları, on binlerce kamu emekçisinin kendilerine emanet ettiği imzaları bakanlığa teslim etmek için buraya geldiklerini belirtti.

Karagöz, "Bu imzalar kirasını ödemekte zorlanan, mutfağındaki yangın büyüyen, çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamayan, ayın sonunu getiremeyen kamu emekçilerinin sesidir. Bu imzalar yoksulluğa mahkum edilmeyi kabul etmeyenlerin, emeğinin karşılığını isteyenlerin insanca yaşam talebidir" diye konuştu.

TÜİK'İN ENFLASYON VERİSİNE TEPKİ

Karagöz, asgari ücretliler, emekliler, kamu emekçileri ve işçilerin iktidarın gündeminde olmadığını savunarak, "Toplumun ezici çoğunluğu her geçen gün daha fazla açlığa, sefalete, yoksulluğa itilirken her şey zenginler, patronlar için. Vergi afları, vergi barışları, vergi indirimleri, teşvikler hep onlar için. Tüm bunlar bizlerin, halkın sırtından, cebinden alınanlarla yapılıyor" dedi.

TÜİK'in temmuz ayı enflasyon rakamına da tepki gösteren Karagöz, "TÜİK rakamlarına göre üç yıl önce, Haziran 2023'te yıllık enflasyon yüzde 38,21'di. Bugün yine TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre yıllık enflasyon yüzde 31,75 olmuştur. Yani TÜİK tarafından takla attırılan rakamlara göre bile üç yılın sonunda enflasyon düşmemiştir. Artmaya devam etmiştir. Sadece artış hızı kısmen yavaşlamıştır. Buna karşın ücretlerimiz, maaşlarımız, aylıklarımız buharlaşmıştır" şeklinde konuştu.

"EK YÜZDE 35 ARTIŞ İSTİYORUZ"

Karagöz, TÜİK rakamlarına göre mevcut toplu sözleşmenin geçersiz hale geldiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Son toplu sözleşme sürecimizde 2026 enflasyon hedefimiz yüzde 16, 2027 enflasyon hedefimiz ise yüzde 9 dediler. İktidarın noterliğini yapan Hakem Kurulu da maaşlarımızı altışar aylık dilimler halinde 2026 için yüzde 11 artı 7, 2027 için ise yüzde 5 artı 4 arttırdı. Ama sahte TÜİK rakamlarına göre bile 2026 hedefi daha ilk beş ayda aşıldı. Dolayısıyla suni TÜİK rakamlarına göre bile mevcut toplu sözleşme geçersiz hale gelmiştir. Şimdi de çıkıp '2026 hedefimizi yüzde 24 olarak revize ettik. Ama tahminimiz yüzde 26. Ayrıca 2027 hedefimizi de yüzde 15'e çektik. Altı ayda gerçekleşen enflasyonun dört, beş puan altında kalan artışlarla yetinin' diyerek bizimle dalga geçiyorlar. Bu dayatmayı kabul etmediğimizi, bugün burada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim ettiğimiz imzalarla bir kez daha ilan ediyoruz.

Temmuz ayında maşlarımızda yapılan yüzde 13,52'lik artış TÜİK'in sahte altı aylık enflasyon rakamının bile 4,24 puan altında kalmıştır. Bu durumu sadece bu yıl değil, her yıl yaşıyoruz. Yaşadığımız kayıpların bir nebze de olsa telafisi için maaşlarımızda temmuz ayından başlamak üzere ek yüzde 35 artış yapılmasını istiyoruz. İlave seyyanen ödenek başta olmak üzere mevcut tüm ek ödemelerin taban aylığımıza yansıtılmasını istiyoruz. 4688 sayılı yasa başta olmak üzere mevcut mevzuatın derhal, grevli toplu pazarlık hakkımızın önündeki engellerin kaldırılmasını temel alan evrensel sendikal normlarla uyumlu hale getirilmesini istiyoruz.

Bugün burada bakanlığa teslim ettiğimiz bu imzalar yalnızca kağıt üzerindeki isimlerden ibaret değildir. Bu imzaların arkasında, milyonlarca kamu emekçisinin geçim sıkıntısı vardır. Bu imzaların arkasında, yıllardır biriken ekonomik kayıplar vardır. Bu imzaların arkasında, insanca yaşam ve adalet talebi vardır. Kamu emekçilerinin taleplerini daha fazla görmezden gelmeyin. Maaşlarımızdaki erimeyi durdurun. Kayıplarımızı telafi edin. Acil ek zam talebimizi derhal karşılayın."

Kaynak: ANKA

Çalışma Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Kamu, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel KESK'ten Yüzde 35 Ek Zam Talebi - Son Dakika

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