Keskin Belediyesinde Zimmet Soruşturmasında 3 Tutuklama

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Kırıkkale'nin Keskin Belediyesinde zimmet iddiasıyla yürütülen soruşturmada 3 zanlı daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Keskin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.Y, B.G. ve H.İ, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrolle, biri de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce de M.G, A.Ş, T.D. ve E.C.D. tutuklanmıştı.