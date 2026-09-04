Keskin'deki Çipideresi köy yolunda 10,5 kilometrelik asfalt çalışmaları sürüyor
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Çipideresi köyü yolunda 10,5 kilometrelik asfalt çalışmaları devam ediyor. Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı ve ekiplere kolaylık diledi.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde köy yollarında başlatılan asfalt çalışmaları devam ediyor.
Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Çipideresi köyü yolunda 10,5 kilometrelik asfalt çalışmaları sürüyor.
Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.
Köy yollarını güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalara devam edildiğini belirten Sarıibrahim, sahada özveriyle çalışan ekiplere kolaylıklar diledi.
Kaynak: AA
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