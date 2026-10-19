Keşmir\'de zanaatkarlar el yapımı geleneksel enstrümanlarla müzik mirasını yaşatıyor

Keşmir'de zanaatkarlar el yapımı geleneksel enstrümanlarla müzik mirasını yaşatıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hindistan kontrolündeki Keşmir'de zanaatkarlar, rebap, santur ve sarangi gibi geleneksel enstrümanları el emeğiyle üretiyor. Bu el yapımı çalgılar, bölgenin zengin müzik mirasını yaşatıyor.
YENİ DELHİ, 19 Ekim (Xinhua) -- Hindistan kontrolündeki Keşmir'de zanaatkarlar, el emeğiyle ürettikleri rebap, santur ve sarangi gibi geleneksel enstrümanlarla bölgenin zengin müzik mirasını yaşatıyor.
Kaynak: Xinhua
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