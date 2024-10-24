Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kestane ağacından düşen kişi ağır yaralandı.
Yukarıyakacık Mahallesi'nde yaşayan R.D, kestane toplamak için bahçesindeki ağaca çıktı.
Dengesini kaybederek düşen R.D, ağır yaralandı.
Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan R.D, buradaki müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Kestane Toplamak İçin Çıktığı Ağaçtan Düştü - Son Dakika
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