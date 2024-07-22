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Kestel'de piknik alanları çöplüğe döndü

BURSA - Bursa'da patika yolları, kanyonu, yeşilliği ve şelalesi ile doğaseverler ve dağ sporu ile ilgilenenlerin hayran kaldığı Alaçam Şelalesi çöplükten geçilmiyor.

Bursa'da piknik alanına duyarsız vatandaşlar tarafından bırakılan çöpler, görenlerin tepkisini çekti. Çöplerin bırakılmasına tepki gösteren vatandaşlar, belediye ekiplerinin de yetersiz hizmet vermesinden şikayetçi oldu. Vatandaşları çevre çöpleri gelişi güzel atmaması bir yerde toplaması güzel duyarlılık olarak görülürken, belediye ekiplerinin ise gereken önlemi almaması dikkat çekti.

Vatandaşların sıcaklar sebebiyle hafta sonunu yeşillikler içerisinde suyun serinliğiyle geçirmesine imkan tanıyan Alaçam Şelalesi çöp yığınlarıyla doldu.

Dağcılar tarafından bir süre önce çekilen görüntülerde bir tane bile yerde çöp olmaması, şimdilerde ise çöp yığınlarından geçilememesi, akıllara "Belediye Alaçam Şelalesi'nin hizmet sınırları içerisinde olmadığını mı düşünüyor" sorusunu getirdi.