Kevin Rideout Serbest Bırakıldı
ABD'li misyoner Kevin Rideout, Nijer'de esaretten kurtarıldı ve ABD'ye teslim edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Nijer'de esir tutulan ABD'li misyoner Kevin Rideout'un serbest bırakıldığını duyurdu.
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rideout'un ABD'li yetkililere teslim edildiğini açıkladı.
Trump, "Harika bir Hıristiyan misyoner olan Kevin Rideout'un yeniden ABD'nin gözetimine teslim edildiğini paylaşmaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.
Rideout'un bağlı olduğu misyonerlik örgütü SIM International yaptığı açıklamada, Rideout'un, 21 Ekim 2025 tarihinde Nijer'in başkenti Niamey'deki evinin önünde kaçırıldığını belirtmişti.
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