Kevser Bebek Taburcu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kevser Bebek Taburcu Oldu

05.03.2026 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağırsak perforasyonu nedeniyle doğan Kevser bebek, 2 aylık tedavi sonrası sağlığına kavuştu.

MARDİN'de anne karnındayken bağırsakları delindiği belirlenen Kevser bebek, doğumun ardından gerçekleştirilen başarılı ameliyat ve yaklaşık 2 ay süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 36 haftalık gebelikte batında kitle şüphesi nedeniyle sezaryenle dünyaya gelen Kevser bebeğin doğum sonrası yapılan kontrollerinde bağırsak perforasyonu olduğu tespit edildi. Hemen ameliyata alınan bebek, yoğun bakımda sürdürülen tedavi sürecinin ardından doğumunun 53'üncü gününde taburcu edildi.

'2 AY SÜREN YOĞUN BAKIM TEDAVİSİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ'

Yenidoğan Uzmanı Muhammed Hocaoğlu, "36 haftalık gebelikti. Batında kitle şüphesi nedeniyle acil sezaryen önerdik. Doğum sonrası bağırsak perforasyonu olduğunu tespit ettik. Zaman kaybetmeden çocuk cerrahisi ekibimizle iletişime geçtik ve süreci birlikte yönettik. Hasta gece saatlerinde doğdu ve aynı gece müdahale süreci başlatıldı" dedi.

Hocaoğlu, tedavi sürecinde en kritik aşamanın beslenmenin kontrollü şekilde ilerletilmesi olduğunu belirterek, "Bu tür hastalarda beslenmenin kademeli ve kontrollü şekilde ilerletilmesi çok önemlidir. Birinci ayın sonunda kolostomisini kapattık. İkinci ayda yeterli kilo artışı sağlandı ve yaklaşık 1000 gram alarak sağlıklı şekilde taburcu edildi" diye konuştu.

ERKEN MÜDAHALEYLE HAYATTA TUTULDU

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Salih Bayram ise doğum sonrası bebeğin ciddi karın şişliği ve solunum sıkıntısı yaşadığını belirterek, "Dren uygulandığında yaklaşık 1000 cc bağırsak içeriği boşaldı. Bu durum bağırsağın anne karnında perforasyona uğradığını gösteriyordu. Ertesi gün acil ameliyat gerçekleştirdik. Yaklaşık 40–50 santimetrelik bağırsak segmentinin hasarlı olduğunu tespit ederek geçici kolostomi açtık. Erken cerrahi müdahale yapılmamış olsaydı hastanın yaşama şansı olmayacaktı" dedi.

Bayram, ağır ameliyat ve sepsis sürecini atlatan bebeğin bağırsak bütünlüğü sağlandıktan ve yeterli kilo alımı gerçekleştikten sonra sağlıklı şekilde taburcu edildiğini ifade etti.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

Güncel, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kevser Bebek Taburcu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı
İsrail yine okul vurdu Tamamen yıkıldı İsrail yine okul vurdu! Tamamen yıkıldı
Uğurcan Çakır’dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
Büyük gurur Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı Büyük gurur! Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı
Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran’ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran'ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli
İran’dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur İran'dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur

14:41
İran: Azerbaycan’ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
İran: Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
14:16
’’Futbolda her şeyi bilen çocuk’’ yıllar sonra ortaya çıktı
''Futbolda her şeyi bilen çocuk'' yıllar sonra ortaya çıktı
14:03
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
14:03
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
13:30
Rusya’dan ABD ve İsrail’e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 14:54:05. #7.12#
SON DAKİKA: Kevser Bebek Taburcu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.