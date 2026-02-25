Keziban Konukcu'dan Laiklik Vurgusu

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda söz alan DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu, İstanbul'da bir ortaokulda Selefi cemaatinin yemininin okutulduğunu, cemaatin, "Toplumun en kılcal damarına kadar ulaştık" açıklamasını yaptığını belirterek, "Zaten yarım yamalak olan laikliği ortadan kaldırmanıza ve tekçi faşist anlayışınızı hakim kılmanıza izin vermeyeceğiz. Demokratik laikliği mutlaka inşa edeceğiz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ramazan ayı kapsamında okullara gönderdiği genelge üzerinden devam eden tartışmalara ilişkin konuştu.

Konukcu, İstanbul Arnavutköy'de bir ortaokulda çocuklara Selefi cemaatin kullandığı yeminin okutulduğuna ilişkin paylaşımlar yapıldığını belirterek, cemaatin görüntülere dair, "Toplumun en kılcal damarlarına kadar ulaştık" açıklaması yaptığını ifade etti.

İzmir Tevfik Fikret Okulları'nda ise müfettişlerin öğrencilere "Din dersinde ders işleniyor mu?", "Din dersi yerine başka bir ders yapılıyor mu?" ve "Derste Cumhurbaşkanına hakaret ediliyor mu?" gibi sorular yönelttiğinin kamuoyuna yansıdığını belirten Konukcu, "Bu ülkede sadece Sünni Müslümanlar yaşamıyor, Aleviler de Hristiyanlar da ateistler de yaşıyor. Zaten yarım yamalak olan laikliği ortadan kaldırmanıza ve tekçi faşist anlayışınızı hakim kılmanıza izin vermeyeceğiz. Demokratik laikliği mutlaka inşa edeceğiz" diye konuştu.