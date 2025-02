KFC ve Pizza Hut İşçileri Eylemde

Güncel

Haber: Hakan KAYA - Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) - Türkiye genelinde binlerce şubesi bulunan KFC ve Pizza Hut markalarının işletmecisi İş Gıda'nın konkordato ilan etmesinin ardından işsiz kalan ve haklarını alamayan emekçiler Kadıköy İskele Meydanı'nda eylem yaptı. İşçilere desteğe Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş işçi sınıfını birlikte mücadeleye davet ederek, "Artık işçi sınıfının birliği patronlardan, bütün bu haksızlıkların hesabını sormak üzere oluşturuluyor. İşçiler birleşecek, sermaye yenilecek" dedi.

İş Gıda'ya bağlı KFC ve Pizza Hut işçileri şirketin konkordato ilan etmesiyle Türkiye'de faaliyet gösteren binlerce kişi işsiz kaldı. İşçilerin hak arayışı devam ederken Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya gelen KFC ve Pizza Hut emekçileri maaşlarını ve haklarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

İşten çıkartılan emekçiler, "Sadaka değil hakkımızı istiyoruz", "Yum Brands KFC ve Pizza Hut'ta çalışan 6 bin işçinin emeğini gasp edemezsin" pankartları açarak, "Hak hukuk adalet", "İşçiler sokakta İlker Şahin nerede", "Sefalete teslim olmayacağız", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları attı. Eylem yapan işçilere Türkiye İşçi Partisi (TİP), Vatan Partisi ve Sosyalist Emekçiler Partisi (SEP) de destek verdi.

"Patronların karşısında işçi sınıfı tek vücut olmalıdır"

Direnen işçilerin yanında olduklarını söyleyen Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, "Sizin şu anda tarihsel bir göreviniz var. İş Gıda işçileri bir sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Tıpkı Polonez işçilerinin üstlendiği gibi, tıpkı direnen metal işçilerinin üstlendiği gibi, tıpkı direnen Gaziantep'teki Başpınar işçilerinin üstlendiği gibi hep beraber olacağız. Her birimiz, yanımızda aynı tezgah başında, aynı dükkanda, aynı masa başında beraber çalıştığımız sınıf kardeşimizin koluna gireceğiz. Bugüne kadar aramızda çeşitli ayrımlar olabilir. Bugüne kadar çeşitli tartışmalar yapmış olabiliriz. Ama şu an itibariyle tüm İş Gıda işçilerinin birinci görevi, birinci sorumluluğunu yanındaki sınıf kardeşinin koluna girmek ve hep beraber kazanacağımızı, hep beraber kazanmak zorunda olduğumuzu hiç akıldan çıkarmamaktır. Patronların karşısında işçi sınıfı tek vücut olmalıdır. İş Gıda işçileri bu birliği sağladıkça, bu kararlılıkla mücadeleye devam ettiği sürece her an bütün gücümüzle, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında biz onların yanında olacağız" ifadesini kullandı.

"İşçiler birleşecek, sermaye yenilecek"

Patronlara da seslenen Baş, "Türkiye'nin dört bir yanında işçilerin örgütsüzlüğüne güvenerek, iktidarın arkalarında durduğuna güvenerek her geçen gün bizler yoksullaşırken, bizler daha uzun süreler, daha uzun saatler, daha uzun yıllar çalışmak zorunda kalırken biz evimize götürdüğümüz ekmek her gün küçüldüğü için yarına büyük bir umutsuzlukla bakarken, her gün servetine servet katan patronları da uyarıyoruz. Yağma yok beyler. O servetiniz bizden çaldıklarınızdır. ve bizim üzerimize basarak rahat rahat hayat sürmenize izin vermeyeceğimize söz veriyoruz. Artık işçi sınıfının birliği patronlardan, bütün bu haksızlıkların hesabını sormak üzere oluşturuluyor. İşçiler birleşecek, sermaye yenilecek diyorum" diye konuştu.

"Hakkımızı almak için sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Basın açıklamasını okuyan KFC çalışanı Hasan Tartan, mücadeleye sonuna kadar devam edeceklerini belirterek, "Bu çalışanlar KFC ve Pizza Hut markalarına güvenerek şirkete katılmış ancak şimdi ortada bırakılmıştır. Bizler yıllarca alın terimizle büyüttüğümüz bir işletmenin finansal oyunları uğruna bizi mağdur etmesine sessiz kalmayacağız. Buradan hükümete, kamuoyuna ve yetkililere sesleniyoruz: Emeğimizin karşılığını istiyoruz. Haklarımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Yıllarca sırtımızdan kazanç sağlayanların sorumluluktan kaçmasına göz yummayacağız. Bu adaletsizliğe karşı birlik olacak. hakkımızı almak için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.