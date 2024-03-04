NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nde Türk askeri hayatını kaybetti

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), bünyesinde görevli bir Türk askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
KFOR'dan yapılan yazılı açıklamada, Gilan İrtibat Gözlem Ekibi'nde görevli Türk askerinin, uykusu sırasında hayatını kaybettiği bildirildi.
Açıklamada, Türk askerinin ölüm nedeninin henüz doğrulanamadığı belirtildi.
Ayrıca açıklamada, KFOR Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş'ın taziye mesajı da paylaşıldı.
Ulutaş, mesajında, "Bu trajik kayıptan dolayı en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Düşüncelerim ölen askerin aile üyeleri ve arkadaşlarıyla birlikte. Kaybı tüm KFOR camiasında hissediliyor. KFOR'un misyonuna olan sarsılmaz bağlılığımızla onun anısını onurlandıracağız." ifadelerini kullandı.
Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı uyarınca, 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi 21 ve NATO üyesi olmayan 6 ortak ülke olmak üzere 27 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor.
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