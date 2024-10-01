KGAÖ Üyesi Ülkelerden 'Sarsılmaz Kardeşlik-2024' Tatbikatı

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Kazakistan'da Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkeler Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan 2 binden fazla askerin katıldığı "Sarsılmaz Kardeşlik-2024" tatbikatı başladı.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Almatı bölgesindeki "Bereg" poligonunda tatbikatın açılış töreni gerçekleştirildi.

Kazakistan Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı Sultan Kamaletdinov, törendeki açılış konuşmasında, dünyadaki durumun istikrarsızlaştığına dikkati çekti.

Kamaletdinov, çeşitli tehditlere karşı hazır olmaları gerektiğini kaydederek "Tatbikat sırasında, KGAÖ Barış Güçleri tarafından barışı korumaya yönelik görevlerin yerine getirilmesi ve bu görevin ortak yürütülmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirilecek." dedi.

KGAÖ Genel Sekreter Yardımcısı Taalatbek Masadıkov da Orta Asya'nın geleneksel olarak gelişen dünya düzenindeki küresel askeri-siyasi oyuncuların odak noktasında olduğunu belirtti.

Masadıkov, "Bölgenin büyük lojistik imkanları, yer altı kaynaklarıyla birleştiğinde, radikal aşırıcılığın yayılması ve terör tehdidinin artması da dahil olmak üzere, sürekli süper güç rekabeti ve siyasi istikrarsızlık için koşullar yaratıyor." diye konuştu.

KGAÖ Barış Gücü Başkanı Birinci Yardımcısı Hasan Kaloev ise KGAÖ üyesi ülkelerin dünyanın farklı yerlerinde 25 yılı aşkın barışı koruma deneyimi bulunduğunu söyledi.

Kazakistan Hava Kuvvetleri Komutanı ve Tümgeneral Almaz Jumakeyev'in komutasında gerçekleştirilecek KGAÖ Barış Güçlerinin "Sarsılmaz Kardeşlik-2024" tatbikatına Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan 2 binden fazla asker katılıyor. Bunun yanı sıra 500 adet zırhlı araç, Mİ-17 ve Mİ-18 tipi helikopterler, II-76 ve Si-295 uçakları ile insansız hava araçları kullanılıyor.

KGAÖ'nün diğer üyesi Ermenistan ise tatbikatta yer almıyor.