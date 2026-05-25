KGK'nın dört medya meclisi seçimleri tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KGK'nın dört medya meclisi seçimleri tamamlandı

25.05.2026 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KGK, e-kurul sistemiyle yapılan seçimlerde Yerel, Yaygın, Dijital ve Dış Medya Meclisleri için 120 asil üye belirledi. Genel kurul, divan seçimiyle başladı ve meclis başkanları çalışmalarını aktardı. Dijital Medya Meclisi'nin eklenmesiyle toplam 4 meclis, 4 Temmuz'daki genel kurulda yönetimi belirleyecek.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), 3. olağan kongre süreci kapsamında dört medya meclisinin seçimlerini online olarak tamamladı. İçişleri Bakanlığı akreditasyonuyla e-kurul sistemi üzerinden yapılan seçimlerde, Yerel, Yaygın, Dijital ve Dış Medya Meclisleri için 120 asil üye belirlendi. Genel kurul, divan seçimiyle başladı; KGK Genel Sekreteri Lütfü Karakaş başkanlığındaki divan, Hacı Odabaş, Meryem Kanberoğlu ve Avukat Atilla Diler'den oluştu. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'in açılış konuşmasının ardından meclis başkanları geçmiş dönem çalışmalarını aktardı. Aday listeleri elektronik oylamaya sunuldu ve katılımcıların oy birliğiyle meclis üyeleri seçildi. Dış Medya Meclisi seçiminde İngilizce, İspanyolca ve Rusça simultane çeviri yapıldı. Her meclise 30 asil, 15 yedek olmak üzere 45 üye seçildi. Dijital Medya Meclisi'nin de eklenmesiyle toplam 4 meclisin 120 asil üyesi, 4 Temmuz'daki genel kurulda konsey yönetimini belirleyecek. KGK Genel Başkanı Dim, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, konseyin 82 ülkede temsil edilen küresel bir yapıya dönüştüğünü vurguladı. Yeni seçilen meclis üyeleri arasında İGF Haber Genel Yayın Yönetmeni Mesut Demir de Dijital Medya Meclisi'nde yer aldı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel KGK'nın dört medya meclisi seçimleri tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağatay Ulusoy’dan veda mesajı Gerçek çok başka çıktı Çağatay Ulusoy'dan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe ile anılıyordu Hakan Safi’den Rafael Leao iddialarına yanıt Fenerbahçe ile anılıyordu! Hakan Safi'den Rafael Leao iddialarına yanıt
Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi
Bilgi Üniversitesi’nde polis müdahalesi Gözaltılar ve yaralılar var Bilgi Üniversitesi'nde polis müdahalesi! Gözaltılar ve yaralılar var
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey

11:40
Öcalan’dan CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?
11:29
MHP’den dikkat çeken “mutlak butlan“ yorumu
MHP'den dikkat çeken "mutlak butlan" yorumu
10:29
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı YÖK’ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı! YÖK'ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:19
Özel’den “Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak“ sorusuna net yanıt
Özel'den "Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak?" sorusuna net yanıt
10:16
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’nde
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 12:03:18. #7.12#
SON DAKİKA: KGK'nın dört medya meclisi seçimleri tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.