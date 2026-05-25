KGK'nın dört medya meclisi seçimleri tamamlandı

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), 3. olağan kongre süreci kapsamında dört medya meclisinin seçimlerini online olarak tamamladı. İçişleri Bakanlığı akreditasyonuyla e-kurul sistemi üzerinden yapılan seçimlerde, Yerel, Yaygın, Dijital ve Dış Medya Meclisleri için 120 asil üye belirlendi. Genel kurul, divan seçimiyle başladı; KGK Genel Sekreteri Lütfü Karakaş başkanlığındaki divan, Hacı Odabaş, Meryem Kanberoğlu ve Avukat Atilla Diler'den oluştu. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'in açılış konuşmasının ardından meclis başkanları geçmiş dönem çalışmalarını aktardı. Aday listeleri elektronik oylamaya sunuldu ve katılımcıların oy birliğiyle meclis üyeleri seçildi. Dış Medya Meclisi seçiminde İngilizce, İspanyolca ve Rusça simultane çeviri yapıldı. Her meclise 30 asil, 15 yedek olmak üzere 45 üye seçildi. Dijital Medya Meclisi'nin de eklenmesiyle toplam 4 meclisin 120 asil üyesi, 4 Temmuz'daki genel kurulda konsey yönetimini belirleyecek. KGK Genel Başkanı Dim, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, konseyin 82 ülkede temsil edilen küresel bir yapıya dönüştüğünü vurguladı. Yeni seçilen meclis üyeleri arasında İGF Haber Genel Yayın Yönetmeni Mesut Demir de Dijital Medya Meclisi'nde yer aldı.