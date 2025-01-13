Khabib Nurmagomedov Uçaktan İndirildi

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Eski Ultimate Fighting Championship (UFC) hafif siklet şampiyonu Dağıstanlı karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov'un ABD'nin Las Vegas kentindeki Harry Reid Uluslararası Havalimanı'nda uçaktan indirilmesi tepkilere yol açtı.

Nurmagomedov, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, koltuk tartışması nedeniyle uçaktan indirildiği olayın Frontier Airlines'a ait bir uçakta yaşandığını ve olası bir "ırksal ayrımcılık" mağduru olup olmadığını sorguladığını belirtti.

Sosyal medyadaki görüntülerde, Nurmagomedov'un uçakta acil çıkış sırasındaki koltuğunda oturduğu ve bir kabin görevlisinin, sporcunun, olası acil durumda diğer yolculara yardım etmeye hazır olup olmadığını sorguladığı görüldü.

Nurmagomedov, "Öncelikle şunu belirtmem gerekir ki olay Fly Frontier'de yaşandı, AlaskaAir değildi. Bana sorularla gelen hanımefendi en başından beri çok kabaydı, çok iyi İngilizce konuşsam ve her şeyi anlayabilsem ve yardım etmeyi kabul etsem de beni koltuğumdan kaldırmakta ısrar ediyordu. Bunun sebebi neydi, ırksal, ulusal veya başka bir şey, emin değilim." dedi.

Görevlinin 2 dakikalık konuşmanın ardından güvenliği çağırdığını kaydeden Nurmagomedov, "Ardından uçaktan indirildim. 1,5 saat sonra başka bir havayoluna binip gideceğim yere doğru yola çıktım. Videoda da görebileceğiniz gibi sakin ve saygılı kalmaya çalıştım. Ama mürettebat üyeleri bir dahaki sefere daha iyisini yapabilir ve müşterilere karşı daha nazik olabilirler." şeklinde konuştu.

Frontier Airlines, konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

UFC kariyerini 29-0 gibi yenilgisiz bir rekorla tamamlayan Müslüman sporcu, tüm zamanların en iyi karma dövüş sanatı sporcularından kabul ediliyor.