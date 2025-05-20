KHK ile İhraç Edilen Akademisyene Silahlı Saldırı

(ANKARA) - Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile araştırma görevlisi olduğu Ankara Üniversitesinden ihraç edilen Cenk Yiğiter evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.

Yiğiter, sosyal medya hesabından, "Evimin önünde silahlı saldırıya uğradım. Hayati bir tehlikem yok. Ambulans bekliyorum" mesajını paylaştı.

Bacağından bir el vurulan Yiğiter'in Ankara İbni Sina Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

"Barış İçin Akademisyenler Bildirisi" imzacısı olan Yiğiter, 2017'de araştırma görevlisi olduğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, KHK ile ihraç edilmişti.