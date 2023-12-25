Kıbrıs Barış Harekatı gazileri Beypazarı Kaymakamı\'nı ziyaret etti

Kıbrıs Barış Harekatı gazileri, Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz'ı ziyaret etti.

Gaziler Ali Atak ve Mustafa Öztürk, makamında görüştükleri Yılmaz'a, kendileriyle yakından ilgilenmesinden dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Yılmaz da gazilere her daim sahip çıktıklarını ve çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, "Geçtiğimiz günlerde şehit ailelerine ve Kore gazisi amcamıza ziyarette bulunmuştuk. Beypazarı Muharip Gaziler Derneği Başkanlığı başta olmak üzere, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı gazilerimize de ziyaretlerde bulunacağım. Onların istek ve taleplerini ziyaretimizde kendilerinden alacağız." ifadesini kullandı.