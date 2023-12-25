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Kıbrıs Barış Harekatı gazileri Beypazarı Kaymakamı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Kıbrıs Barış Harekatı gazileri Beypazarı Kaymakamı'nı ziyaret etti

Kıbrıs Barış Harekatı gazileri Ali Atak ve Mustafa Öztürk, Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz'ı ziyaret etti. Gaziler, Yılmaz'a teşekkür ederek kendileriyle yakından ilgilendiği için minnettarlıklarını dile getirdi. Kaymakam Yılmaz da gazilere her zaman destek olacaklarını belirtti ve ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kıbrıs Barış Harekatı gazileri Beypazarı Kaymakamı\'nı ziyaret etti
25.12.2023 - 18:06,
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Kıbrıs Barış Harekatı gazileri, Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz'ı ziyaret etti.

Gaziler Ali Atak ve Mustafa Öztürk, makamında görüştükleri Yılmaz'a, kendileriyle yakından ilgilenmesinden dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Yılmaz da gazilere her daim sahip çıktıklarını ve çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, "Geçtiğimiz günlerde şehit ailelerine ve Kore gazisi amcamıza ziyarette bulunmuştuk. Beypazarı Muharip Gaziler Derneği Başkanlığı başta olmak üzere, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı gazilerimize de ziyaretlerde bulunacağım. Onların istek ve taleplerini ziyaretimizde kendilerinden alacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kıbrıs Barış Harekatı gazileri Beypazarı Kaymakamı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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