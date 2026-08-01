Kıbrıs Barış Harekatı'ndan kalan tarihi bayrak Gaziantep'te restore edilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kıbrıs Barış Harekatı'nın izlerini taşıyan ve 36 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korunan Türk bayrağının, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından teslim alınarak restorasyon sürecine başlandığını bildirdi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Barış Harekatı'nın aziz emanetine sahip çıktıklarını belirterek şunları ifade etti:

"Kıbrıs Barış Harekatı'nın izlerini taşıyan, üzerinde yırtık ve delikler bulunan Türk bayrağımız, Aynur Gazcıoğlu teyzemiz tarafından 36 yıldır büyük bir titizlikle muhafaza ediliyordu. Bu kıymetli emaneti, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'müz aracılığıyla teslim aldık. Bayrağımızı, Gaziantep Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Konservasyon ve Restorasyon Laboratuvarında uzmanlarımızın titiz çalışmalarıyla aslına uygun biçimde restore edeceğiz.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bayrağımızı yeniden Aynur teyzemize teslim ederek, gelecek nesillere ulaşmasını sağlayacağız. Bu emaneti yıllarca aynı vefa ve hassasiyetle koruyan Aynur teyzemize gönülden teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Kıbrıs Türkü'nün özgürlüğü ve istikbali uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum."

Restorasyon sürecinin her aşaması kayıt altına alınacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Mehmetçik tarafından kullanıldığı ve çatışmalarda zarar gördüğü belirtilen Türk bayrağı, 1990 yılında KKTC'ye yerleşen Aynur Gazcıoğlu'na, Kıbrıslı Türk komşusu tarafından emanet edildi.

Gazcıoğlu'nun Gönyeli'deki evinden teslim alınarak KKTC'den Türkiye'ye getirilen bayrak, Gaziantep Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Konservasyon ve Restorasyon Laboratuvarına gönderildi.

Uzmanlar tarafından yürütülecek çalışmalarda bayrağın mevcut durumu ayrıntılı olarak incelenecek ve gerekli müdahaleler aslına uygun biçimde yapılacak. Restorasyon ve konservasyon sürecinin bütün aşamaları belge ve fotoğraflarla kayıt altına alınacak.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Türk bayrağı yeniden Gazcıoğlu'na teslim edilecek.