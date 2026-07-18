Kıbrıs Gazisi'nin 52 Yıllık Gururu - Son Dakika
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Kıbrıs Gazisi'nin 52 Yıllık Gururu

Kıbrıs Gazisi\'nin 52 Yıllık Gururu
18.07.2026 11:20
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Kıbrıs Barış Harekatı'nda birliğinde bir silah arkadaşı şehit olan 73 yaşındaki gazi Mehmet Emin İsen: - "Şu anda bir şey olsa, savaş olsa gönüllü olarak seve seve katılırım"

Denizli'de oturan 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mehmet Emin İsen, 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı'nda bir arkadaşının şehit düştüğü vatan savunmasını ve gazi olduğu o dönemin gururunu ilk günkü canlılığıyla yüreğinde taşıyor.

Tavas ilçesi Yaka Mahallesi'nde yaşayan, 3 çocuk ve 7 torun sahibi Mehmet Emin İsen, Ankara'da 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında vatani görevini yaparken Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından barış ve huzuru tesis etmek amacıyla 20 Temmuz 1974'te başlatılan harekata katıldı.

Yaklaşık 14 ay Kıbrıs'ta kalan, birliğinden bir silah arkadaşı şehit olan ve kendisi de elinden yaralanan İsen, düşmanı püskürtmek için haftalarca kendi kazdıkları mevzide silah arkadaşlarıyla mücadele etti.

Yaşadığı zorlukları ve savaş günlerini 52 yıldır unutmayan İsen, o mücadeleyi arkadaşlarına, komşularına, çocuklarına ve torunlarına gururla aktarıyor.

Mehmet Emin İsen, AA muhabirine, Mamak'ta vatani görevini yaparken harekata katılmak üzere Kıbrıs'ta görevlendirildiğini söyledi.

Çıkarma gemisiyle Girne Limanı'na geçtikten sonra Kıbrıs Türk Alayı'na katıldıklarını belirten İsen, Türkiye'den götürdükleri silahları teslim ederek piyade tüfekleriyle taarruza başladıklarını ifade etti.

İsen, harekat sırasında komutanlarının zehirlenmeleri engellemek için yolda su ve yiyecek almamaları konusunda uyarıda bulunduğunu anlatarak, "Girne alayındaki silahları aldık, sabah saatlerinde taarruza çıktık. Bölükler halinde Mağusa'ya doğru ilerlerken, oradaki Türk halkı bizi büyük bir coşkuyla karşıladı. Komutanımız güvenlik gerekçesiyle bizi vatandaşların arasına sokmadı." diye konuştu.

Türk Hava Kuvvetlerinin harekatın başarısındaki rolüne dikkati çeken İsen, şunları kaydetti:

"Savaş çok kaotikti. Savaş uçaklarımız olmasaydı belki de hayatta olamayacaktım. Savaş uçaklarımız Lefkoşa'da Rum alayını bombalıyordu, onun sayesinde biz ilerleme yapıyorduk. Kıbrıs'ı uçaklarımız sayesinde kazandık. Beşparmak Dağı'nın eteğinden geçerken Rum alayını gördük, makineli tüfekleri her yöne dönebilecek şekilde bilyeli yapmışlardı."

İsen, "Mağusa'dan sonra Derinköy'e geçtik. Rumlar sabaha kadar taciz ateşi açıyordu. Komutanlarımız ev aramaları yaptı ve bazı Rumları esir kamplarına götürdü. Orada 14 ay kaldık. Ayağımdan yaklaşık 6 ay askeri bot çıkmadı. Narenciye bahçesinde 2 arkadaş mevzi kazıp kendimizi korumaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 100 metre ilerisindeki mevzide bulunan silah arkadaşının bir gece saldırısında şehit olduğunu dile getiren İsen, savaşın ağır şartlar altında gerçekleştirildiğini kaydetti.

Harekattan sonra adaya hiç gitmediğini anlatan İsen, "Gazi olduğumdan gurur ve şeref duyuyorum. Şu anda bir şey olsa, savaş olsa gönüllü olarak seve seve katılırım. Dün gibi hatırlıyorum. Unutmuyorum. Unutulmaz. Şu anda beni askere çağırsalar, şu anda, bu yaşımda gururla, şerefle giderim. Her insana şehitlik, gazilik nasip olmuyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kıbrıs Gazisi'nin 52 Yıllık Gururu - Son Dakika

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