Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kıbrıs Gazisi Feris Adiloğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
14.03.2026 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Feris Adiloğlu, Bafra'da düzenlenen askeri törenle defnedildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Feris Adiloğlu, Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazesi İstanbul'dan Samsun'un Bafra ilçesine getirilen Adiloğlu için Karıncak Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde askeri tören düzenlendi.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Adiloğlu'nun cenazesi, aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze törenine Adiloğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Benal Kurt, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bafra Temsilcisi Rahmi Şahin ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbul, Kıbrıs, Güncel, Samsun, Bafra, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 15:56:11. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.