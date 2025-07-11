Manisa'nın Demirci ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Halil Fidan'ın cenazesi toprağa verildi.
Fidan için, Karaisalar Mahallesindeki camide cenaze töreni düzenlendi.
Gazinin Türk bayrağına sarılı naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Cenaze namazına Fidan'ın yakınları, Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğurcan Şahin, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Son Dakika › Güncel › Kıbrıs Gazisi Halil Fidan Toprağa Verildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?