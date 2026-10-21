Kıbrıs gazisi Hamit Altıntaş, Kandıra\'da düzenlenen törenle toprağa verildi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Hamit Altıntaş'ın cenazesi toprağa verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hayatını kaybeden Altıntaş için Sepetçi Mahallesi Camisi'nde tören düzenlendi.

Altıntaş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda camiye getirildi. Altıntaş ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Kılınan namazın ardından Altıntaş'ın cenazesi, Sepetçi Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Altıntaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.