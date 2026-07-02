Kıbrıs Gazisi Hasan Yanal Son Yolculuğuna Uğurlandı

Samsun'un Terme ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hasan Yanal'ın cenazesi toprağa verildi.

Beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Yanal'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi Karacalı Mahallesi Camisi'ne getirildi.

İlçe Müftüsü Ömer Ergül'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Yanal'ın naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Yanal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Terme Kaymakamı Can Atak, Belediye Başkanı Şenol Kul, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Tugay Bayırtarla, ilçe protokolü, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.