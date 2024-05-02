Kıbrıs gazisi Hüseyin Aksoy Aydın'da toprağa verildi - Son Dakika
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Kıbrıs gazisi Hüseyin Aksoy Aydın'da toprağa verildi

Kıbrıs gazisi Hüseyin Aksoy Aydın\'da toprağa verildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hüseyin Aksoy'un cenazesi Şeyh Mehmet Camisine getirildi. Cenaze namazının ardından Aksoy'un naaşı Germencik Yeni Mezarlığında defnedildi. Cenaze törenine ilçe yöneticileri ve güvenlik güçleri de katıldı.

02.05.2024 18:13
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Aydın'ın Germencik ilçesinde 71 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hüseyin Aksoy toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Aydın Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Hüseyin Aksoy'un cenazesi Şeyh Mehmet Camisine getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından Aksoy'un naaşı Germencik Yeni Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Kaymakam Canan Hançer Baştürk, Belediye Başkanı Burak Zencirci, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, Germencik Garnizon Komutanı Yüzbaşı Uğur Çelik ve İlçe Emniyet Müdürü Fatih Haykırer de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kıbrıs gazisi Hüseyin Aksoy Aydın'da toprağa verildi - Son Dakika

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