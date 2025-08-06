Samsun'un Vezirköprü ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi İbrahim Çakır, toprağa verildi.
Çakır için Samukalan Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye, Çakır'ın yakınları ile Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Çavuş, Merkez Karakol Komutanı Teğmen Seyfettin Turğut, Askerlik Şubesi Başkanı Vekili Astsubay Burak Cantekin ve vatandaşlar katıldı.
Kıbrıs gazisi Çakır, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya'nın öğle namazının ardından kıldırdığı cenaze namazı sonrası mahalle kabristanlığında toprağa verildi.
Son Dakika › Güncel › Kıbrıs Gazisi İbrahim Çakır Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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