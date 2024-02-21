Kıbrıs gazisi Kemal Gedikli'nin cenazesi Trabzon'da toprağa verildi - Son Dakika
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Kıbrıs gazisi Kemal Gedikli'nin cenazesi Trabzon'da toprağa verildi

Kıbrıs gazisi Kemal Gedikli\'nin cenazesi Trabzon\'da toprağa verildi

Kıbrıs gazisi Kemal Gedikli'nin cenazesi, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen törenin ardından aile mezarlığında defnedildi. Törene, Gedikli'nin ailesi, Vali Aziz Yıldırım, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

21.02.2024 17:43
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Kıbrıs gazisi Kemal Gedikli'nin cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.

Dün vefat eden 71 yaşındaki Kemal Gedikli için Akçaabat ilçesinin Adacık Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Gedikli'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Gedikli'nin cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında defnedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kıbrıs gazisi Kemal Gedikli'nin cenazesi Trabzon'da toprağa verildi - Son Dakika

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