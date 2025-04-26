Ordu'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 85 yaşındaki Kıbrıs gazisi Niyazi Ceylan, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Ordu'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ceylan'ın cenazesi, Taşova'daki evinin önünde helallik alındıktan sonra Dereli Köyü Camisi'ne getirildi.
Kılınan cenaze namazının ardından Ceylan'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.
Son yolculuğuna uğurlanan Ceylan'ın cenaze törenine ailesi, Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Belediye Başkanı Ömer Özalp, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.???????
Son Dakika › Güncel › Kıbrıs Gazisi Niyazi Ceylan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?