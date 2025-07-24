Kıbrıs Gazisi Ramazan Acar Toprağa Verildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde vefat eden 75 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ramazan Acar'ın cenazesi toprağa verildi.
Acar, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Acar'ın cenazesi, Döğer Mahalle Camisi'ne kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Törene, Acar'ın yakınlarının yanı sıra Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
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