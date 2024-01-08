 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kıbrıs Gazisinin Evinden Müze - Son Dakika
Üye Girişi

Kıbrıs Gazisinin Evinden Müze

Kocaeli'de yaşayan 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mümin Olca, evinde antika değeri taşıyan yüzlerce ürünü sergileyerek evini adeta bir müzeye dönüştürdü. Olca, biriktirdiği ürünlerin manevi değerinin önemli olduğunu belirterek, ürünlerini hiçbir maddi değer karşılığında vermeyeceğini söyledi. Evini ziyaret edenler, tabanca, kılıç, rozet, saat gibi ürünlerle 1915 Çanakkale Savaşı'ndan kalan gülle parçalarını görebiliyor.

Kıbrıs Gazisinin Evinden Müze
08.01.2024 - 23:06,  Güncelleme: 23:15
Abone Ol

Müze değil, Kıbrıs gazisinin evi

KOCAELİ - Kocaeli'de yaşayan 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mümin Olca, içinde antika değeri taşıyan eşyalarında bulunduğu yüzlerce ürünü evinde sergiliyor. Biriktirdiği ürünlerle evini adeta müzeye çeviren Olca, "Eşyalara ne kadar para verdiğim önemli değil. Önemli olan manevi değerleridir. Bana milyonları verseler ürünlerimi vermem" dedi.

Kocaeli'de yaşayan 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mümin Olca, nostaljiye olan ilgisiyle evini adeta müzeye çevirdi. 30 yıldır geçmiş dönemlerden kalma ürünleri satın alarak biriktiren Olca'nın evinin her köşesi görenleri maziye götürüyor. Mümin Olca'nın evinde tabanca, kılıç, rozet, saat, mutfak eşyası, 1915 Çanakkale Savaşı'ndan kalan gülle parçaları gibi yüzlerce ürün bulunuyor. Olca, evinde sergileyemediği ürünleri ise başka yerde muhafaza ederek sergilemeyi düşünüyor.

"Genç nesle örnek olmak, geçmişlerini hatırlamaları için tarihi ürünleri biriktiriyorum"

Tek başına yaşadığını söyleyen Kıbrıs Gazisi Mümin Olca, "Eşim 3 ay önce vefat etti ve tek başıma yaşıyorum. Tarihi eserlere karşı merakım var. Gençliğimden beri birçok eşya biriktirdim. Rahmetli eşim de severdi. O sevmezse bu kadar biriktiremezdim. 30 yıl, belki de daha fazla süreden beri tarihi ürünleri biriktiriyorum. Genç nesle örnek olmak, geçmişlerini hatırlamaları için ürünleri biriktiriyorum. 100'ün üzerinde burada olmayan çok fazla ürün var. Çoğu orijinal ürün ama replika ürünler de var. Orijinal ürünlere ulaşmak çok zor çünkü pahalı" dedi.

"Bana göre en kutsal şehir Çanakkale'dir"

Türkiye'nin birçok yerini gezdiğini söyleyen Olca, " Kapadokya, Gaziantep, Sivas, Samsun, Ordu, Karadeniz sahilinin hepsini, Batum'a kadar gezdim. Çanakkale, Bursa, Balıkesir gibi yerlere de gittim. Benim en dikkatimi çeken yer Çanakkale olmuştu. Herkesin gitmesini tavsiye ediyorum. Çanakkale ruhunu hissetmek için herkesin oraya gitmesi lazım. Bu vatanın bize nasıl emanet edildiğini görmek için oraya gitmek gerekiyor. Bana göre en kutsal şehir Çanakkale'dir" şeklinde konuştu.

"Bana milyonları verseler ürünlerimi vermem"

Topladığım ürünlerin hepsini sergilemeyi düşündüğünü aktaran Mümin Olca, "Gençlerin, okul çağındaki çocukların tarihi ürünleri görmesini istiyorum. Tarihi ürünler bulunca hala satın almaya özen gösteriyorum. 30 yıldır topladığım eşyalara ne kadar para verdiğimi hatırlamıyorum. Zaten o dönemle bu dönemin fiyatları farlıydı. Eşyalara ne kadar para verdiğim önemli değil. Önemli olan manevi değerleridir. Manevi değerleri benim için daha pahalıdır. O yüzden bana milyonları verseler ürünlerimi vermem" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çanakkale, Kocaeli, Kıbrıs, Kültür, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıbrıs Gazisinin Evinden Müze - Son Dakika


22:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09
Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29
İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27
Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06
İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt

Son Dakika
22:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09 Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29 İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27 Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47 Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 23:43:50. #1.13#
SON DAKİKA: Kıbrıs Gazisinin Evinden Müze - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement