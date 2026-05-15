Kıbrıs Meselesi Gündemde

15.05.2026 21:31
CTP ve AKEL, Kıbrıs sorununu ele almak üzere bir araya geldi, çözüm sürecini değerlendirdi.

(KKTC) - Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou ve beraberindeki heyetle CTP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmede Kıbrıs meselesinin mevcut durumu ve yakın gelecekte yaşanabilecek gelişmeler ele alındı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kıbrıs'ın güneyinde faaliyet gösteren Emekçi Halkın İlerici Partisi Genel Sekreteri Stefanos Stefanou ve beraberindeki heyeti kabul etti.

CTP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede İncirli'ye Milletvekilleri Fikri Toros, Erkut Şahali ve Armağan Candan eşlik etti.

AKEL heyetinde ise Genel Sekreter Stefanos Stefanou'nun yanı sıra Kıbrıs Konusu Bürosu üyesi Stavri Kalopsidiotou, Yakınlaşma Bürosu Başkanı Elias Demetriou ve Siyasi Büro üyesi Toumazos Tsielepis yer aldı.

KIBRIS MESELESİ ELE ALINDI

Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Kıbrıs meselesinin mevcut durumu değerlendirildi.

İki parti, Kıbrıs sorununa ilişkin yakın gelecekte yaşanabilecek gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Temasların önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi.

İNCİRLİ: STATÜKO SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

CTP ile AKEL'in Kıbrıs'ta barış, demokrasi, sosyal adalet ve kapsamlı çözüm hedefi doğrultusunda siyasal mücadele verdiğini belirten İncirli, 2017'deki Crans-Montana Konferansı'ndan bu yana resmi çözüm sürecinin çıkmazda olmasının statükoyu daha da derinleştirdiğini söyledi.

İncirli, "CTP, statükonun tüm taraflara ağır bedeller ödettiğini görmekte, sürdürülemez olduğuna inanmaktadır." dedi.

"SİYASİ EŞİTLİK VE GÜVENLİK TEMEL TAŞLARDIR

CTP'nin Kıbrıs sorununun federal temelde, iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı bir modelle çözülebileceğine inandığını vurgulayan İncirli, "Siyasi eşitlik ve güvenlik, yaşayabilir bir ortaklığın temel taşlarıdır." ifadelerini kullandı.

İncirli, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından yürütülen çabaları takdir ettiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın müzakerelerin başarıyla sonuçlanabilmesi için ortaya koyduğu önerileri de desteklediklerini kaydetti.

"SÜREÇ KAPSAMLI SİYASİ ANLAŞMA HEDEFİYLE BAŞLAMALI"

Güven Artırıcı Önlemlerin siyasi iklimin kapsamlı çözüme hazırlanması açısından önem taşıdığını belirten İncirli, bölgede yaşanan jeopolitik gelişmelerin Kıbrıs sorununu daha kritik hale getirdiğine dikkat çekti.

Kıbrıs adasına konuşlandırılan uluslararası askeri güçlerin Ada'da askeri güvenliği dengesizleştirdiğini savunan İncirli, bunun Kıbrıs için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

İncirli, "Kıbrıs'ta çözüm, aciliyet duygusu içerisinde, sonuç odaklı bir sürecin kurgulanmasına bağlıdır. Sırf müzakere olsun diye değil, kapsamlı bir siyasi anlaşma hedefi ile sürecin başlaması gerekmektedir." dedi.

ORTAK ÇALIŞMA GRUPLARI DEVAM EDECEK

Sıla Usar İncirli, Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesinin defalarca teyit edildiğini belirtti.

İncirli, iki parti arasındaki ilişkilerin farklı düzeylerde ve alanlarda sürdüğünü ifade ederek, ortak çalışma gruplarının faaliyetlerini daha ileriye taşıma konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

Kaynak: ANKA

