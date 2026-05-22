Kıbrıs'tan Reyhanlı'ya Enginar Serüveni

22.05.2026 11:29
Reyhanlı'da çiftçi Mustafa Demir, KKTC'de keşfettiği enginarı memleketinde üretmeye başladı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan çiftçi Mustafa Demir, çalışmak için gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk kez yiyerek çok beğendiği enginarı, memleketinde üretmeye başladı.

İlçede patates, soğan gibi geleneksel ürünler üreten çiftçi Mustafa Demir, 2010 yılında çalışmak için gittiği KKTC'de hayatında ilk kez yediği enginarı çok beğendi. Ürünü memleketinde yetiştirmek isteyen Demir, ilçede örneğine rastlamadığı için araştırmaya koyuldu. Harran Mahallesi'ndeki tarlasında 2014 yılında deneme ekimi yapan Demir, ürün almaya başlayınca üretim alanını 30 dönüme çıkardı. Hasattan elde ettiği verimi de artıran Demir, alternatif ürün olarak enginardan mutlu olduğunu kaydetti.

TEMİZLENMİŞ ENGİNAR 40 LİRA

Enginarın yaklaşık 6 ayda yetiştiğini belirten Demir, "İlk yıldan itibaren üretim her yıl artarak devam ediyor. Son 20 günden bu yana başlayan hasatta verim oldukça iyi. İlk yıl fidan başına 4 ürün aldık. İlerleyen yıllarda bu rakam 12'ye kadar yükseldi. Son yağışlar da çok bereketli oldu. Enginar, karaciğer dostu olarak bilinen bir ürün. Yapraklı haliyle tanesini 35 TL'ye, soyarak temizlenmiş halini de 40 TL'ye satıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

