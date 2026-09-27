Kiev\'de Rus saldırıları Starlink tesislerinin dörtte birini devre dışı bıraktı

Kiev'de Rus saldırıları Starlink tesislerinin dörtte birini devre dışı bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TASS'a göre Kiev'deki veri merkezlerine yönelik Rus saldırıları, Ukrayna güçlerine internet ve Starlink desteği sağlayan tesislerin dörtte birini devre dışı bıraktı. Saldırılar TV'de kısmi kesinti, sosyal medya ve videoda aksaklık yarattı; Kiev sakinleri YouTube'a erişemiyor.
MOSKOVA, 27 Eylül (Xinhua) -- Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki veri merkezlerine düzenlediği saldırılar, Ukrayna güçlerine internet erişimi ve Starlink desteği sağlayan tesislerin dörtte birinin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.
TASS Haber Ajansı'nın cumartesi günü Rus güvenlik güçlerinden bir kaynağa dayandırdığı habere göre saldırılar, Ukrayna televizyon yayınlarında kısmi kesintilere, sosyal medya ve video hizmetlerinde de aksaklıklara neden oldu.
Kaynak, "Kesintiler yalnızca televizyon yayınlarıyla sınırlı kalmadı. Sosyal medya ve video hizmetlerinde de sorunlar yaşanıyor, Kiev sakinleri YouTube ve diğer platformlara erişemiyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Xinhua
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