Kiev\'de Rus saldırıları Starlink tesislerinin dörtte birini devre dışı bıraktı

MOSKOVA, 27 Eylül (Xinhua) -- Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki veri merkezlerine düzenlediği saldırılar, Ukrayna güçlerine internet erişimi ve Starlink desteği sağlayan tesislerin dörtte birinin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

TASS Haber Ajansı'nın cumartesi günü Rus güvenlik güçlerinden bir kaynağa dayandırdığı habere göre saldırılar, Ukrayna televizyon yayınlarında kısmi kesintilere, sosyal medya ve video hizmetlerinde de aksaklıklara neden oldu.

Kaynak, "Kesintiler yalnızca televizyon yayınlarıyla sınırlı kalmadı. Sosyal medya ve video hizmetlerinde de sorunlar yaşanıyor, Kiev sakinleri YouTube ve diğer platformlara erişemiyor" ifadelerini kullandı.