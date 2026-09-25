Kiev'de sabahtan bu yana süren Rus İHA saldırılarında 4 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sabah saatlerinden itibaren Kiev'e yönelik devam eden hava saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kentin farklı yerlerindeki altyapıların hedef alındığını aktaran Zelenskiy, "Mevcut bilgilere göre Kiev'deki bir ofis binasına düzenlenen Rus insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu dört kişinin öldüğü biliniyor." ifadesini kullandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentteki son durum hakkında bilgi verdi.

Saldırı sonucu Kiev'deki bir sağlık merkezinin hasar gördüğünü aktaran Kliçko, mevcut bilgilere göre sabahtan bu yana devam eden saldırılarda 43 kişinin yaralandığını aktardı.

Odessa bölgesine yapılan saldırıda 1 kişi öldü ve 4 kişi yaralandı

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS) tarafından yapılan açıklamada da Rus ordusunun Odessa bölgesine yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Ukrayna Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanlığı, Kiev, Odessa, Poltava, Donetsk, Çernigiv, Harkiv ve Jitomir bölgelerine yönelik hava saldırısı tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.