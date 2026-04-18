Kiev'de silahlı saldırı: 6 ölü, 14 yaralı

18.04.2026 22:06
Kiev'de kimliği belirsiz bir saldırganın açtığı ateş sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kimliği belirsiz bir kişinin kentte ateş açması sonucu 6 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, kimliği belirsiz bir kişinin kentin Holosiyvskiy semtinde sokaktaki insanlara ateş açtığını belirtti.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'de insanlara ateş açan kişiye yönelik polis özel kuvvetlerince operasyon yapıldığını aktardı.

Klimenko, "Kiev'deki silahlı saldırgan, gözaltına alındığı sırada etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Saldırı düzenleyen kişinin bir markete girerek bazı kişileri rehin aldığını aktaran Klimenko, saldırganın polis memurlarına da ateş açtığını kaydetti.

"Saldırıda en az 6 kişi öldü"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, mevcut bilgilere göre saldırı sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Zelenskiy, "(Saldırganın) Rehin aldığı kişiler vardı. Maalesef, rehinelerden birini öldürdü. Sokakta dört kişiyi öldürdü. Bir kadın daha hastanede hayatını kaybetti, ağır yaralanmıştı." ifadesini kullandı.

Dört rehinenin kurtarıldığını kaydeden Zelenskiy, biri 12 yaşında çocuk olmak üzere 14 kişinin yaralandığını söyledi.

Zelenskiy, saldırganın daha önce de yargılandığını kaydederek, "Saldırganın, silahla dışarı çıkmadan önce evini ateşe verdiği öğrenildi." dedi.

Saldırganın Rusya'da doğduğunu ve daha sonra uzun bir süre Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yaşadığını aktaran Zelenskiy, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA

