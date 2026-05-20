Kiev'deki Hava Saldırısında 24 Ölü

20.05.2026 22:33
14 Mayıs'ta Kiev'e düzenlenen Rus hava saldırısında 24 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı.

RUS ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik 14 Mayıs'ta düzenlediği ve 24 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısında bir kısmı yıkılan binanın enkazı görüntülendi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik 14 Mayıs'ta düzenlediği hava saldırısında bir kısmı yıkılan binanın enkazı görüntülendi. Saldırıda, 3'ü çocuk 24 kişi yaşamını yitirdi, 48 kişi de yaralı olarak kurtuldu. 10 katlı binadan geriye kalan bazı eşya, oyuncak ve fotoğraflar, enkaz alanında bırakıldı.

'AĞLAMAYA BAŞLADIM, NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM'

Saldırıya uğrayan binanın karşısındaki apartmanda oturan ve olayda arkadaşını kaybeden Anna Cosar (22), "Olayı haberlerden değil, bizzat hissederek öğrendim. Saldırı olduğunda her şey sallanıyordu. Ben lavabodaydım. Ağlamaya başladım, ne yapacağımı bilemedim. O ilk saldırı saniyelerinde bizim binaya da bir şey geldi zannettim. Ölüyoruz diye düşündüm. Sonrasında ilk sarsıntı geçtiğinde yakında bir yere düştüğünü anladım. Lavabodan çıktım, ailemle görüştük. Burada insanların enkaz altında kaldığını gördük. Gidip yardım etmeliyiz dedik. Ama her zaman genelde bir noktaya iki tane saldırı oluyor. İkinci saldırı olacak diye ailem dışarı çıkmaya izin vermedi. Gerçekten de korkunç bir deneyimdi. ve maalesef burada onlarca vefat eden insan, dışarı çıktığımızda selamlaştığımız, yüz yüze geldiğimiz insanlardı. Vefat edenlerden biri bizim üniversitede okuyordu. Aslında böyle şeyler yaşandığında en yakınımızı kaybetmiş gibi hissediyorum. Çünkü kişisel olarak tanımasam bile o değil de ben olabilirdim diyorsun. Seninle aynı yaşta, seninle aynı havayı, aynı sokağı paylaşıyor. ve ertesi gün uyanamıyor" dedi.

'HERKESİN İYİ OLUP OLMADIĞINI KONTROL ETTİM'

Kyrylo Bublikov (23) ise saldırının ardından alana geldiğini belirterek, "Ben buradayken her şey bitmişti. İlk başta korkmadım, vücudumda adrenalin yükseliyordu, bu yüzden birinci kata çıktım, herkesin iyi olup olmadığını kontrol ettim. Polise yardım etmeye çalıştım, polis zaten buradaydı ve acil durum ekipleri, sağlık görevlileri vardı. Bu evin altındaki insanları kurtarmaya çalışan kurtarıcılar vardı, yıkılan ev. Çok fazla yangın vardı, etrafta çok fazla panik halinde insan vardı, bu yüzden sadece mantıklı insanlar bulmaya çalıştım, bu durumda ne yapacağımızı kim bilebilirdi ki? Sadece yardım etmeye çalıştım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

