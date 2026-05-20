Kiev'deki Saldırı: 82 Yaşındaki Ukraynalı'nın Tanıklığı

(KİEV) - Rusya'nın 14 Mayıs'ta Kiev'deki Darnytskyi bölgesine yaptığı saldırıda hayatını yitirenlerin komşusu 82 yaşındaki Ukraynalı bir yurttaş, üç-beş gün öncesine kadar komşularıyla nasıl vakit geçirdiklerini anlattı. Ukraynalı yurttaş, saldırı anında yaşadıklarına ilişkin, "Torunlarım geldiğinde onlarla birlikte koridorda bekliyordum, daha güvenli diye. Bize düşeceği zaman kaçabileceğim bir yer yok. Onlar artık insan-altyapı ayırt etmeden sivilleri vurdukları için 'Öleceksek öleceğiz' diyoruz" ifadelerini kullandı.

ANKA Haber Ajansı, 24 kişinin hayatını kaybettiği Kiev'deki Darnytskyi bölgesine Rusya'nın 13-14 Mayıs'ta yaptığı saldırının yıkımını görüntüledi. Saldırı sonucunda aralarında üç kız çocuğunun bulunduğu 24 kişi yaşamını yitirmiş, Başkent Kiev'de saldırının ardından bir günlük yas ilan edilmişti.

Bölge sakinleri ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Bir kişi, savaşın her alanda kendilerini kısıtladığını belirterek, "Özellikle böyle büyük saldırılar olduğunda ölümün bize ne kadar yakın olduğunu hatırlıyoruz. Bir saldırıda onlarca can kaybediyoruz. Savaşı hiç kimseye dilemezdim" dedi.

"SAVAŞ ZOR BİR ŞEY"

Saldırının yapıldığı apartmandan iki bina ötede yaşayan bir başka kişi, yan binada akrabalarının yaşadığını ancak saldırıdan zarar görmediklerini söyledi. Ukraynalı yurttaş, ne kadar sıklıkta saldırıların olduğu sorusu üzerine, balistik füzelerin evlere isabet ettiği her ay iki üç defa büyük bir patlama olduğunu kaydetti. Savaşın gündelik yaşamı nasıl etkilediği sorusu üzerine yurttaş, "Gece saldırı olunca sığınaktasın. Ertesi sabah işe gitmen gerekiyor. Çocuklar da okula gidiyor. Bütün aile bireylerini etkiliyor. Fiziksel etkinin ötesinde bir de bunun mental boyutu var. Savaş zor bir şey" şeklinde konuştu.

82 yaşındaki bir başka yurttaş, binada oturan her kadını tanıdığını, üç-beş gün öncesine kadar sandalyelerini alıp sokakta oturduklarını kaydetti. İkinci Dünya Savaşı'nı gördüğü ve o zaman da gördüklerinin zor olduğunu dile getiren yurttaş, "Torunlarım geldiğinde onlarla birlikte koridorda bekliyordum daha güvenli diye. Bize düşeceği zaman kaçabileceğim bir yer yok. Onlar artık insan, altyapı ayırt etmeden sivilleri vurdukları için 'Öleceksek öleceğiz' diyoruz" dedi.

Holodomor'a değinen yurttaş, "Üç-dört yaşındayken hatırlıyorum. Bir dilim ekmek için bizi bir gün bekletirlerdi. Ukrayna gibi tahıldan zengin bir ülkede bir dilim ekmeğe muhtaç edip kaç nesil öldürdüler. Bugün de savaş devam ediyor. Dünya ne zaman Rusya'yı durduracak acaba. 82 yaşındayım, kaç tane daha böyle acı ve yıkım göreceğiz."