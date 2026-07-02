Kiev'e Hava Saldırısı: 3 Ölü, 25 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kiev'e Hava Saldırısı: 3 Ölü, 25 Yaralı

02.07.2026 06:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna'nın Kiev şehri, Rus ordusunun devam eden hava saldırılarıyla hedef alındı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun gece yarısından beri kente yönelik hava saldırısını sürdürdüğünü bildirdi.

Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev'e gece yarısından bu yana saldırı düzenlemeye başladığını belirtti.

Kente yönelik füze ve silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) fırlatıldığını aktaran Kliçko, Kiev'in farklı semtlerindeki evler ve binaların hasar gördüğünü kaydetti.

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut bilgilere göre başkente yönelik devam eden saldırılar nedeniyle 3 kişinin öldüğü ve 25 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre ise başta Kiev olmak üzere ülkenin farklı bölgelerine yönelik füze ve SİHA saldırılarının sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, SİHA, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kiev'e Hava Saldırısı: 3 Ölü, 25 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da intihar girişiminde bulunan daire başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Şanlıurfa'da intihar girişiminde bulunan daire başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
WhatsApp’ta yeni dönem Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor WhatsApp'ta yeni dönem! Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor
İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney’in öldürülmesine misilleme yapın İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney'in öldürülmesine misilleme yapın
Trump’ın servetinde kripto patlaması Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı Trump'ın servetinde kripto patlaması! Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı
Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratan atama Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan atama! Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı

05:04
Edin Dzeko’dan Dünya Kupası’na hüzünlü veda
Edin Dzeko'dan Dünya Kupası'na hüzünlü veda
02:27
Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar, İsrail askerleri tarafından öldürüldü
Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar, İsrail askerleri tarafından öldürüldü
01:52
Yıllarca unutulmayacak maç Belçika’dan 3 dakikada mucizevi geri dönüş ve 1205’te tarihi son
Yıllarca unutulmayacak maç! Belçika'dan 3 dakikada mucizevi geri dönüş ve 120+5'te tarihi son
23:19
Yarı çıplak şahıs üst geçitte asılı bulundu
Yarı çıplak şahıs üst geçitte asılı bulundu
22:19
ABD ordusuna ait helikopter Umman Denizi’ne acil iniş yaptı: 1 kişi kayıp
ABD ordusuna ait helikopter Umman Denizi'ne acil iniş yaptı: 1 kişi kayıp
21:43
Şam’ı gezen kadın turiste taciz şoku
Şam'ı gezen kadın turiste taciz şoku
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 06:23:19. #7.13#
SON DAKİKA: Kiev'e Hava Saldırısı: 3 Ölü, 25 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.