KİK, altı ülkeyi entegre demiryolu ağıyla bağlayacak anlaşmayı Bahreyn\'de imzaladı

MANAMA, 9 Kasım (Xinhua) -- Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri, KİK Demiryolu Projesi'ne ilişkin genel anlaşmayı Bahreyn'de imzaladı. Proje, bölgede ulaşım entegrasyonunu güçlendirmeye yönelik yeni bir adım olarak öne çıkıyor.

İmza töreni, pazar günü Bahreyn'in ikinci büyük kenti Er-Riffa'da, Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamed Al Halife, KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ile altı üye ülkenin ulaştırma ve iletişim bakanlarının nezaretinde düzenlendi.

Budeyvi, anlaşmanın, Körfez'de ulaştırma sektöründe entegrasyonun güçlendirilmesi ve KİK ülkeleri genelinde demiryolu ulaşım sistemlerinin düzenlenmesi açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Projenin, tüm KİK üyesi ülkeleri entegre bir bölgesel demiryolu ağıyla birbirine bağlamayı amaçladığını belirten Budeyvi, ulaşımı kolaylaştıracak ve bağlantı imkanlarını güçlendirecek olan projenin, ekonomik kalkınma ve ortak refahı da destekleyeceğini ifade etti.